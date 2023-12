Paolo Ghiglione ha commentato, in esclusiva ai microfoni di Cremona1, la partita di Palermo: “C’è grandissimo rammarico, siamo partiti molto bene con dominio per circa 80 minuti, poi abbiamo preso due gol. Peccato non essere riusciti a portare a casa un risultato positivo. Più che errori nostri, avremmo potuto fare meglio sulla finalizzazione. Queste partite devi essere bravo a non perderle. Noi siamo lì, in classifica le squadre sono tutte attaccate, ma ora pensiamo alla Coppa Italia, poi ci faremo trovare pronti in campionato. Mi sono fatto trovare pronto, sono contento per il gol”.

