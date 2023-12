Ultimo appuntamento con “L’Opera si Rivela”, ciclo di incontri organizzati dal Teatro Ponchielli per approfondire i titoli d’opera in cartellone nella Stagione 2023/24. L’incontro di domenica 7 gennaio 2024 sarà dedicato all’opera di Giacomo Puccini, Madama Butterfly, che andrà in scena il13 e 14 gennaio 2024.

Relatore sarà Emanuele Senici, musicologo e professore di Storia della Musica all’Università la Sapienza di Roma, che accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’opera verdiana. L’incontro è ad ingresso libero.

© Riproduzione riservata