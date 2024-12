Anche quest’anno tanti bambini della provincia di Cremona hanno deciso di affidare ai portalettere di Poste Italiane le loro letterine dirette a Santa Lucia contenenti desideri e speranze.

“In queste ultime settimane – spiegano dalla direzione cremonese – nelle cassette di impostazione di Poste Italiane e nei 120 Uffici Postali cremonesi sono state inviate le speciali missive. Gli indirizzi sulle buste sono ogni anno ricchi di fantasia, da Via del Cielo a Via delle Stelle a Piazza delle Costellazioni.

La letterina dei piccoli alla Santa continua a rappresentare uno dei momenti più belli delle festività natalizie. Tra le richieste sono sempre protagonisti i giocattoli, le costruzioni, le bambole, i giochi di società ma anche videogame, carte da gioco, libri, strumenti musicali e peluche.

Azzurra vorrebbe “una gabbietta viola per il suo coniglietto”, Thomas invece vorrebbe dei videogiochi per poter sfidare il papà e chiede alla Santa “verifica se sono bravo!”. Giulia chiede un dizionario di italiano per essere brava a scuola e imparare parole nuove. In tanti pensano all’asinello: Giulia scrive “ti lascio latte e biscotti per ricaricarti e del sale e delle carote per l’asinello”. Aron vorrebbe una moto “vera ehm!” e in cambio promette per i bambini più piccoli e poveri “il ciuccio dell’asilo”, chiede di portarla “con il carretto e di lasciarla sotto l’albero grande che prepara la nonna” anche lui lascia “pane e fieno per gli asinelli e il caffè per te”.

In tanti promettono di essere più bravi e più meritevoli e rivolgono un pensiero anche ai più sfortunati e alla difficile emergenza vissuta dai loro coetanei nelle zone di guerra”.

