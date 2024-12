Raffica di cancellazioni di treni, questa mattina alla stazione di Cremona per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione sindacale di Base. Il settore trasporti è uno di quelli in cui si registrano le maggiori ripercussioni e la sentenza del Tar Lazio che ha dichiarato illegittima la precettazione emessa dal ministro dei Trasporti Salvini ha acceso ancora di più i rilettori su questo comparto. Ma lo sciopero riguarda tanti altri settori e in particolare, per quelli a maggiore impatto sociale, il trasporto pubblico locale, la sanità, il pubblico impiego.

Le soppressioni di corse stanno riguardando un po’ tutte le linee cremonesi: la Milano – Mantova, e poi quelle per Treviglio e Brescia, fatte salve le fasce di garanzia, questa mattina dalle 6 alle 9, mentre nel pomeriggio scatterà dalle 18 alle 21.

Stazione vuota dunque in mattinata: tra i treni cancellati, quello delle 10:41 per Treviglio, delle 11:24 per Brescia, delle 11.30 per Milano.

Una delegazione cremonese di una ventina di lavoratori sta prendendo parte alla manifestazione organizzata a Milano, dove si trova anche il segretario di Usb Cremona Luca Erfini.

