Una rotatoria in località Forcello, sulla strada Bassa per Casalmaggiore, all’intersezione con la strada che porta al centro di Stagno Lombardo. La Provincia di Cremona ha affidato a una società di ingegneria mantovana, la Plan srl, l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità, per un importo di poco più di 52mila euro.

Numerose le segnalazioni pervenute in Provincia circa la pericolosità di questo incorcio, sia da parte degli amministratori comunali locali e dei comuni limitrofi, oltre che da comuni cittadini.

La stessa Provincia ha rilevato già da tempo la scarsa sicurezza dell’incrocio dovuta a scarsa visibilità e all’elevata velocità di percorrenza che nel tempo hanno causato numerosi incidenti anche gravi.

Il progetto di fattibilità serve per candidare l’opera a un finanziamento pubblico, regionale o ministeriale; l’intervento è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione.

“Una bella notizia per i residenti in località Forcello e non solo, credo lo sia anche per tutti i residenti del nostro paese che quotidianamente si recano in città e devono appunto transitare per quel pericoloso incrocio”, commenta il sindaco di Stagno, Roberto Mariani, che ricorda come tra i tanti incidenti avvenuti, uno qualche mese fa, ha visto coinvolto un mezzo pesante e solo per puro caso non è sfociato in tragedia.

“Dopo molti momenti di confronto serrato con l’amministrazione Provinciale di Cremona – continua Mariani – e visto che questa soluzione al problema incrocio era ed è uno degli obiettivi del nostro programma elettorale, si è riusciti a condividere il progetto.

“È il primo ma importantissimo passo e molto atteso, che dà il via ad un’opera di messa in sicurezza di parte del territorio. L’iter poi prevede, dopo il progetto che avremo tra qualche mese, la messa a disposizione delle risorse per eseguire l’opera, intercettando bandi, e ve ne sono, e fondi regionali.

“Sicuramente l’opera non verrà realizzata prima della fine del mandato di questa amministrazione comunale, ma io e i miei assessori e consiglieri, siamo orgogliosi di aver lavorato a testa bassa per la soluzione di questo problema viabilistico”, conclude Mariani, ringraziando la parte politica e tecnica della Provincia che ha dato il ‘la’ al progetto. gbiagi

