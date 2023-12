Dal 1 gennaio 2024 il direttore sanitario dell’Asst di Cremona, il dottor Rosario Canino, andrà in pensione. Il suo posto resta quindi vacante, in attesa che il nuovo direttore generale, il dottor Ezio Belleri, che si insedierà nelle prossime settimane, scelga chi sarà il successore. Canino aveva assunto l’incarico nel gennaio 2017, dopo una lunga esperienza come direttore medico del Presidio Ospedaliero Oglio Po.

Il dottor Canino era subentrato al dottor Salvatore Mannino, passato alla direzione generale dell’Ats della Val Padana. Classe 1955, Canino si è laureato in Medicina e Chirurgia ne 1982 all’Università segli studi di Bologna, quindi ha conseguito la specializzazione in pediatria nel 1986. Dal 1998 ha ricoperto il ruolo di direttore medico di Presidio presso l’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

Ora dunque il volto della dirigenza sanitaria cremonese si appresta a cambiare completamente, tra la nomina del nuovo dg e l’addio di Canino. Belleri, 61 anni, bresciano, è stato dg della Fondazione Irccs Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Per la nuova dirigenza la sfida sarà impegnativa: ci sarà infatti da gestire tutta la partita del nuovo ospedale. D’altro canto, il medico ha già maturato una certa esperienza nell’avvio di cantieri: si è infatti occupato della costruzione del nuovo ospedale di Chiari e di un cantiere al Policlinico. lb

