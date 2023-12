L’Ats della Val Padana ha sottoscritto due significativi accordi nell’ambito delle attività di promozione della salute, rispettivamente con Confartigianato Cremona e con l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato (Anap).

In particolare, Confartigianato ha aderito al Protocollo d’Intesa per lo sviluppo a livello locale del “Programma Workplace Health Promotion (WHP) Lombardia – Luoghi di lavoro che promuovono salute”, che ha lo scopo prioritario di promuovere cambiamenti organizzativi nei luoghi di lavoro per renderli ambienti favorevoli alla salute attraverso l’adozione di scelte comportamentali consapevoli orientate alla salute e al benessere, concorrendo alla prevenzione e al contrasto delle malattie croniche e degenerative.

Tra le azioni previste si evidenziano la realizzazione di iniziative relative a buone pratiche di salute nelle Piccole e Medie Imprese (PMI) – soprattutto verso i lavoratori a bassa qualifica professionale -, la diffusione di informazioni circa le opportunità di accesso ai Servizi Sanitari e Sociosanitari presenti sul territorio (servizi nutrizionali, programmi di screening oncologico, trattamento delle dipendenze e del tabagismo) e l’avvio di percorsi formativi mirati alla valorizzazione delle risorse umane, nonché allo sviluppo dei settori di attività dell’artigianato delle PMI.

Il protocollo d’intesa sottoscritto con Anap trova invece il suo focus specifico nella tutela della salute degli anziani e dei pensionati, a favore dei quali promuovere attività motorie e stili di vita che possano contribuire ad accrescere il livello di benessere psico-fisico, con particolare attenzione anche agli aspetti legati all’inclusione e al rafforzamento delle relazioni sociali. In particolare, Anap si impegna a promuovere la partecipazione dei propri associati ai Gruppi di Cammino, allo sviluppo dei Piedibus e agli eventi informativi in tema di alimentazione salutare, prevenzione oncologica, tabagismo e contrasto a comportamenti additivi (alcol, droga, gioco d’azzardo patologico).

“L’adesione di Confartigianato Cremona al Programma WHP e la sottoscrizione del protocollo con Anap sono finalizzati ad intercettare due fasce della popolazione di particolare interesse in ambito preventivo, che per età, occupazione e status sociale, necessitano di attenzioni specifiche anche nell’ambito della promozione della salute – spiega il Direttore Generale, Salvatore Mannino -. Da un lato, ci sono i lavoratori delle piccole e medie imprese artigiane del nostro territorio per i quali, attraverso il Progetto WHP, si potranno realizzare progetti di formazione e diffusione della cultura del benessere lavorativo che possano coinvolgere l’intero sistema organizzativo aziendale e, a cascata, anche le loro famiglie. Dall’altro, i pensionati e gli anziani dei quali occorre valorizzare il ruolo sociale e le competenze, coinvolgendoli in progetti come il Piedibus e i Gruppi di Cammino. Iniziative che hanno inoltre la capacità di unire i benefici dell’attività motoria, fondamentale per prevenire malattie croniche e mantenersi in salute, con momenti di socializzazione, informazione e diffusione di stili di vita salutari”.

“Il progetto è in linea con gli obiettivi di “Confartigianato Persone”, il cui scopo è rispondere alle esigenze ed ai bisogni degli artigiani e dei propri collaboratori attraverso azioni dirette a migliorare, a semplificare ed a rendere più agevole la vita dei cittadini lavoratori – commenta il presidente di Confartigianato Cremona, Massimo Rivoltini -. Parte importantissima di questa azione è la creazione di condizioni ottimali nei nostri ambienti di lavoro che tendano a ottimizzarne tutte le componenti. Questo progetto è una tappa importante nella creazione di un nuovo concetto di Welfare che sia in grado di considerare la persona in una visione globale. La firma di questo accordo è sicuramente il primo passo di un’azione congiunta della nostra Associazione con un attore pubblico importante come l’Ats”.

“Come Presidente Anap Cremona, parlando anche a nome della Giunta Esecutiva, siamo molto orgogliosi di avere un partner importante e prestigioso come l’Ats Val Padana, di cui condividiamo molti dei valori e degli obiettivi ratificati con il Protocollo di intesa – sottolinea Alceste Bartoletti -. La sintonia è stata immediata con il DG Mannino ed i suoi collaboratori. Siamo certi che insieme potremo raggiungere risultati importanti per i nostri associati e, più in generale, a favore di tutta la popolazione della terza età della Provincia di Cremona e non solo”

