Dal 31 dicembre 2023 all’1 gennaio 2024 “nei luoghi pubblici e nelle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio è vietato far esplodere artifici pirotecnici di libera vendita che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi”.

Lo stabilisce un’apposita ordinanza pubblica sull’Albo Pretorio (https://www.comune.cremona.it/node/516372) del Comune di Cremona che estende il divieto anche ad aree nel raggio di 200 metri dagli ospedali, dalla case di cura, dai ricoveri pubblici di animali (canile, gattile).

Divieti che però non si applicano agli artifici ad effetto “prevalentemente luminoso”, come fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose.

Nell’ordinanza viene raccomandato ai proprietari di animali d’affezione di vigilare ed attivarsi in modo che l’eventuale disagio determinato dall’uso dei fuochi d’artificio, se sono consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, potenzialmente esposti al rischio di smarrimento e di investimento a causa di incidenti stradali.

Tuttavia, ogni anno anche a Cremona si registrano esplosioni sulle vie pubbliche. In ogni caso, le violazioni alle norme stabilite dall’ordinanza, qualora la legge non disponga diversamente, prevedono una sanzione sino a 300 euro.

Rimane in vigore inoltre che, come prescritto dall’ordinanza dell’11 maggio scorso, dalle ore 21.00 alle ore 02.00 il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere per i prodotti da asporto in tutti i pubblici esercizi e nelle attività artigiane di prodotti alimentari, che si trovano in piazza del Comune, largo Boccaccino, piazza S.A.M. Zaccaria, via Solferino, via Bordigallo, via Mercatello, via dei Gonfalonieri, piazza della Pace, via Lombardini, via Capitano del Popolo, piazza Stradivari, via Baldesio, via Monteverdi, piazza Roma, via Guarneri del Gesù, via Beltrami e in Galleria 25 Aprile.

Vige inoltre il divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine in tutti i distributori automatici che si trovano nella zona di particolare rilevanza urbanistica della città, nonché presso l’esercizio commerciale “Carrefour” di via S. Tomaso.

