Per chi può, tante le mete che durante le festività di Natale attirano i turisti in giro per il mondo. Quest’anno molto richiesta Zanzibar, come spiega nel servizio Giuliana Guindani dell’omonima agenzia viaggi.

Il portale web Siviaggia inserisce Siviglia come meta turistica scelta dagli italiani per le vacanze natalizie. La Spagna è meta gettonata perché offre divertimenti, buona cucina e non è difficilissimo raggiungerla in aereo o in treno, i voli sono frequenti così come i superapidi.

Siviglia a Natale si trasforma in una città magica, offre mercatini, luminarie, concerti e tanta arte di strada. Famosa per i suoi monumenti e la sua cattedrale. Si può organizzare una visita anche nella città vicina, Cordova, incantevole meta nell’Andalusia. Anche questa città è famosa per la sua Grande Cattedrale Moschea e anche per gli Alcazar dei Monarchi. Altre mete scelte per Natale o Capodanno: Malaga, Praga, Bangkok, Parigi, Vienna, New York.

