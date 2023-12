“L’anno nuovo inizia nel peggiore dei modi per migliaia di famiglie lombarde. A partire dal primo giugno del 2024, più di settemila persone vedranno diminuire da 650 a 400 euro mensili l’assegno che ricevono come contributo per l’assistenza domiciliare. Mentre chi vive in una condizione di dipendenza vitale da macchinari (per esempio coma, stato vegetativo o tracheotomia) vedrà ridursi il contributo da 900 a 700 euro al mese”.

A dichiararlo il consigliere regionale PD Matteo Piloni a seguito della delibera sul fondo per la non autosufficienza approvata dalla giunta regionale il 28 dicembre scorso e che prevede tagli ai contributi con disabilità gravissima.

“Una decisione – continua il consigliere – presa con la delibera del 28 dicembre, tra Natale e Capodanno, che metterà in difficoltà migliaia di famiglie. Una decisione inaccettabile e vergognosa, che colpisce i più deboli, alla quale ci opporremo, dentro e fuori il consiglio regionale, per fare in modo di evitare questi tagli.

Chissà se l’assessore regionale alle politiche sociali Elena Lucchini, accompagnata dai dirigenti locali della Lega, in visita lo scorso 13 dicembre ad alcune realtà del nostro territorio che si occupano di disabilità, le aveva avvisate di questa scelta”.

