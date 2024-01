Incidente sulla A4, auto contro barriera: un morto

(Adnkronos) – Incidente nella notte di Capodanno, poco prima delle 3 sulla A4 -km 418 +700 – a Monastier (Treviso), in direzione Milano, tra gli svincoli di San Donà e Meolo Roncade. Un’auto è finita contro le barriere fisse che delimitano le corsie di marcia: una persona è morta e una è rimasta ferita.

I vigili del fuoco accorsi da Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la passeggera che è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale. Per il conducente non c’è stato niente da fare e e il medico, nonostante i soccorsi, ne ha dovuto constatare la morte. Sul posto la polizia stradale, il personale di Autostrade e i vigili del fuoco.