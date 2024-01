Sarà presentata la prossima settimana dall’assessore ai quartieri del comune di Cremona Luca Zanacchi la proposta progettuale della nuova sede del centro Maristella ai residenti e al comitato.

Si è giunti dopo mesi a un epilogo, dopo che il vecchio centro era stato demolito a causa dell’amianto. C’era molta preoccupazione nel quartiere perché per anni la vecchia struttura è stata un punto di riferimento per residenti e anziani del quartiere .

Una volta demolito e bonificato il terreno, dopo un continuo confronto con i residenti, si è giunti finalmente alla proposta progettuale, che sarà ufficializzata nell’incontro della prossima settimana. Il preventivo rispetta la spesa che la Giunta di Cremona si era proposta e cioè di 200mila euro.

Sarà una struttura con base d’acciaio, un prefabbricato coibentato, dotato di ogni comfort con una sala polifunzionale e spazi per l’associazionismo, dunque dovrà essere un centro che andrà incontro a tutte le richieste proposte dal comitato. Una struttura pensata per accogliere tutte le attività: dalle riunioni, ai corsi, alla ginnastica.

Per quanto riguarda invece l’area verde che circonda la struttura di tremila metri quadrati, al momento non ci sono ancora certezze sul suo utilizzo e il confronto è ancora aperto.

Durante gli ultimi incontri tra comitato di quartiere e assessore, quest’ultimo aveva suggerito di renderla fruibile a tutti i residenti e che non fosse ad utilizzo esclusivo dei soli anziani che frequentano il centro, proponendola come un’area dotata di arredi urbani insieme a giochi per i bambini.

Silvia Galli

