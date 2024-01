Meloni “Non mi faccio condizionare”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che qualcuno in questa nazione abbia pensato di poter dare le carte in alcuni casi. Penso che in uno Stato normale non debbano esserci questi condizionamenti. L’ho visto accadere, vedo degli attacchi, ma non sono una persona che si spaventa facilmente, credo che lo stiano capendo in parecchi. Preferisco cento volte andare a casa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa organizzata da Ordine dei Giornalisti e Associazione Stampa Parlamentare.“Hanno a che fare con la persona sbagliata, ci sono quelli che pensano che possono indirizzare le scelte, ma con me non si possono indirizzare le scelte. Se io sono il presidente del Consiglio le scelte le faccio io”, ha aggiunto.

sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)