Sono gli avvocati Nicola Gaudenzi, di Milano, e Davide Barbato, di Cremona, i due professionisti a cui si sono affidati i genitori di Lorenzo Pagliari, il 38enne cremonese specialista elettronico dell’Ocrim stroncato dalla malaria dopo un viaggio di lavoro in Camerun. Proprio oggi si sono celebrati i funerali. I due legali, prima di rilasciare dichiarazioni sui prossimi passi da intraprendere, attendono di conoscere gli esiti dell’autopsia già effettuata sul corpo di Lorenzo, così come disposto dalla procura, che ha aperto un fascicolo sul decesso del 38enne per stabilire se ci possano essere delle responsabilità su quanto accaduto.

Si indagherà, sia per valutare se l’azienda, specializzata nella fornitura di impianti molitori, mangimifici e lavorazioni di cereali, abbia correttamente seguito tutte le disposizioni di sicurezza per il dipendente in trasferta in Africa, che per valutare l’operato dei sanitari dell’ospedale di Cremona.

Lorenzo è deceduto il 31 dicembre nella Terapia Intensiva del Maggiore. Anche uno dei suoi colleghi, anch’egli colpito dalla malaria, era stato ricoverato pochi giorni prima nel nosocomio cremonese, lui nel reparto di Malattie infettive.

Lorenzo era rientrato dall’Africa lo scorso 13 dicembre. A Natale i primi sintomi che il 30 dicembre, un giorno prima di morire, lo hanno portato al ricovero. Nessuno ha messo in relazione il viaggio in Camerun con il malessere accusato dal 38enne che prima di partire non si era sottoposto alla profilassi anti malarica. Profilassi non obbligatoria, ma consigliata in quelle zone dell’Africa dove il rischio di infezione è presente tutto l’anno.

Quella che ha colpito Lorenzo è stata una forma di malaria particolarmente aggressiva. Da chiarire, comunque, come mai la diagnosi sia stata così tardiva, se si considera che il collega del 38enne era già ricoverato in ospedale per malaria al rientro dalla trasferta di lavoro.

Sara Pizzorni

