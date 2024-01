Lo strazio dei genitori di Lorenzo Pagliari ancora increduli e attoniti per il dramma che li ha colpiti. Davanti alla loro casa di Cavatigozzi, Amos e Cristina Pagliari dove insieme al fratello di Lorenzo tentano di capire come trovare la forza per sopportare l’immenso dolore per la perdita del figlio, morto di malaria a 38 anni dopo un viaggio di lavoro in Camerun e ricordano come tutto sia iniziato il giorno di Natale.

“Non ci sembra vero.. – dice la madre – il giorno più difficile deve ancora arrivare: quando dovremo salutare con la collettività nostro figlio che è una stellina, come l’ho sempre chiamato da quando è nato. Adesso ci guarda dal cielo perché sicuramente è in paradiso adesso”.

“In Camerun gira una variante di malaria tra le più aggressive: quando gli esami hanno confermato la malattia era ormai troppo tardi e anche se l’avessero riconosciuta quando è stato ricoverato sarebbe stato comunque troppo tardi”, aggiunge la donna.

I genitori confermano che Lorenzo non aveva effettuato la profilassi contro la malaria prima della partenza e che hanno pensato a un’influenza perché nessuno li ha avvertiti del ricovero per malaria di un collega del figlio rientrato con lui dal Camerun, come conferma il padre: “Nessuno ci ha detto niente, pensavamo fosse solo un’influenza”.

