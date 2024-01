Ha rapinato due donne anziane con il sistema della truffa del finto incidente, ma è stato intercettato e bloccato dai Carabinieri prima che potesse darsi alla fuga: nei guai è finito un minorenne, residente in un’altra regione, ritenuto responsabile di rapina pluriaggravata, che ha agito in concorso con un complice ancora da identificare. Il giovane è stato arrestato.



La vicenda risale al pomeriggio dell’8 gennaio. La prima vittima, un’ottantenne, era in casa con la figlia quando è stata contattata da un finto carabiniere, che chiedeva loro di recarsi in caserma a Cremona per dei documenti relativi al defunto marito. Quando però la figlia è giunta in caserma, è emerso che la telefonata non era arrivata da lì. Compreso quindi che qualcosa non andava, una pattuglia della Radiomobile è stata subito inviata a casa dell’anziana, dove però la truffa era già stata consumata.

Nel frattempo, infatti, un finto avvocato aveva telefonato alla donna per dirle che il figlio aveva avuto un incidente e che avrebbe mandato un carabiniere a ritirare denaro e gioielli per evitare l’arresto. E così era avvenuto: un giovane, spacciandosi per carabiniere, aveva ritirato tutti gli averi della donna e si era dileguato. Acquisita la descrizione del truffatore, i militari del nucleo Radiomobile di Cremona hanno dato il via alle indagini.



Ipotizzando che il truffatore si fosse mosso in taxi, i militari hanno preso contatto con i tassisti, dalle cui testimonianze è emerso che un giovane rispondente alla descrizione si era fatto accompagnare all’abitazione del furto, e che lo stesso era appena stato lasciato presso una casa a Bonemerse.

Quando la pattuglia è giunta sul posto, ha trovato il finto carabiniere in azione in casa dell’anziana padrona di casa, una donna di 72 anni. Anche in questo caso la procedura è stata la stessa: dopo una telefonata dal finto avvocato, con la minaccia del carcere per la figlia, responsabile di un presunto incidente, la richiesta di consegnare denaro e gioielli al sedicente Carabiniere che si era presentato alla porta.



Nello zaino del minorenne, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto l’oro e i soldi rubati nella prima abitazione, mentre addosso aveva anche oro e 500 euro appena sottratti. Il giovane è stato quindi dichiarato in arresto e accompagnato presso una comunità per minori, mentre la refurtiva è stata riconsegnata alle vittime. L’arresto, su richiesta del pubblico ministero della Procura per i minorenni, è stato convalidato.

“E’ necessario ricordare che i cittadini devono sempre diffidare di chi chiama al telefono qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine e chiedendo somme di denaro od oggetti preziosi per evitare guai giudiziari” fanno sapere dal comando provinciale dei Carabinieri di Cremona. “Richieste del genere non sono consentite e i cittadini, in questi casi, devono immediatamente chiudere la conversazione e chiamare subito il 112, per allertare le forze dell’ordine”. lb

