Botte, minacce e insulti all’anziana madre. Con l’accusa di maltrattamenti, il figlio, un 43enne italiano, mercoledì andrà a processo. Attualmente l’uomo, a cui era stato messo il braccialetto elettronico, è in carcere per aver violato il divieto di avvicinamento per essersi introdotto nell’appartamento dove vive la madre.

Terrorizzata, la vittima, che per paura del figlio si chiudeva in camera per mangiare e dormire, ha avuto il coraggio di denunciarlo. I maltrattamenti sarebbero durati tre anni.

Lui, disoccupato e con il vizio dell’alcol e della droga, dieci anni fa aveva già colpito la madre in testa con un posacenere. Ma lei per paura non lo aveva denunciato. Finita al pronto soccorso, aveva detto di essere caduta in bagno.

Dallo scorso settembre, però, le violenze fisiche e psicologiche si sono fatte sempre più frequenti, con offese e liti: “Fai schifo”, “Ti ammazzo, ti uccido”, le avrebbe detto il figlio, per poi malmenarla. L’uomo controllava anche il suo telefono e i suoi spostamenti, tanto che la donna per disperazione era stata costretta a chiedere ospitalità altrove.

“Un grave quadro indiziario”, ha scritto il gip nell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, ritenendo il comportamento del 43enne “rivelatore della completa assenza di capacità di autocontrollo”.

Lo scorso 19 dicembre, dopo l’ennesima lite, lui le aveva dato un ceffone così forte da farla cadere all’indietro, sbattendo la testa contro la parete.

Dieci giorni dopo, al 43enne è tata applicata la misura di allontanarsi dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla madre. Gli è stato messo il braccialetto elettronico, ma il 10 gennaio scorso l’uomo ha tentato di entrare nell’abitazione dell’anziana madre.

A notarlo è stata una vicina che ha avvisato i carabinieri, ma al loro arrivo l’uomo si era già dileguato. Il giorno dopo ci ha riprovato, ma questa volta è stato sorpreso dai militari che lo hanno fermato. Per lui, come disposto dal gip, si sono aperte le porte del carcere.

Sara Pizzorni

