Era stato assoggettato al divieto di avvicinamento alla casa della famiglia, secondo la procedura del codice rosso, ma ha violato più volte le prescrizioni: è stato così arrestato un 40enne italiano, accusato di maltrattamenti nei confronti della madre anziana. A far scattare le manette attorno i polsi dell’uomo sono stati gli uomini della Polizia di Stato di Cremona, nelle prime ore della mattina di ieri.

Il 40enne era stato da pochissimo assoggettato alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con tanto di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e aveva l’obbligo di indossare un apposito braccialetto elettronico che ne certificava gli spostamenti. Misura presa dal questore a seguito della denuncia presentata dalla donna.

Mercoledì sera, tuttavia, l’uomo è stato visto da una vicina mentre si aggirava nei pressi dell’abitazione della donna, circostanza confermata anche dall’allarme scattato presso la sala operativa della Questura grazie alla segnalazione del dispositivo elettronico. Sul momento gli equipaggi della Squadra volante non sono riusciti a individuarlo sul posto, probabilmente perché si era nascosto.

Tuttavia giovedì mattina la sala operativa della Questura ha ricevuto nuovamente una segnalazione proveniente dal braccialetto elettronico. Stavolta la Volante intervenuta sul posto è riuscita a sorprenderlo, a poche centinaia di metri dalla casa della mamma.

Accompagnato in Questura, l’uomo è stato immediatamente arrestato, come previsto dalle recenti disposizioni di legge, alla luce delle quali in tali circostanze l’arresto dell’autore della violazione del divieto di avvicinamento è di carattere obbligatorio. L’arresto dell’uomo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e per lo stesso è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata