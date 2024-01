I militari hanno poi ritrovato nel giardino il coltello utilizzato e poi gettato via, e lo hanno sequestrato.

Alla fine degli accertamenti, il cinquantenne è stato accompagnato nella caserma Santa Lucia dove è stato dichiarato in arresto per tentato omicidio e porto abusivo dell’arma da taglio e, successivamente, accompagnato al carcere di Cremona in attesa della convalida dell’atto.

Due le ambulanze arrivate sul luogo dell’aggressione, una per il giovane accoltellato che ha riportato il taglio della parete addominale e una parziale eviscerazione, ferite molto gravi per le quali è stato portato in codice rosso in ospedale e successivamente operato. Al momento risulta ancora in prognosi riservata. Un secondo equipaggio di sanitari ha invece medicato sul posto le ferite alla mano del cinquantenne.