Frulli “La Svizzera meta ideale per famiglie con bambini”

MILANO (ITALPRESS) – “La Bit 2024 è stata una sorpresa. L’obiettivo è quello di promuovere la Svizzera come destinazione turistica, quest’anno ci profiliamo particolarmente per il turismo rivolto alle famiglie. La Svizzera è un Paese vicino, sicuro, molto organizzato, ed è ideale per famiglie con bambini”. A dirlo Picarda Frulli, vicedirettrice Svizzera Turismo Italia, a margine di Bit Milano.

