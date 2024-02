Sanremo 2024, Teresa Mannino e le scale: è subito show

(Adnkronos) – “Tutti i giornalisti sono qui, se succede qualcosa nel mondo non lo sapremo mai”. Il primo ingresso di Teresa Mannino è subito show. La comica, co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2024, inizia con un ‘blocco’ causato dalle scale: “Sanremo si ama, Ama si ama, si amano tutti ma io non scendo, perché questa scale sono diverse da tutte le altre, con i pavimento a specchio: hai messo pure la cera?”, chiede ad Amadeus. “Queste non servono a niente, solo a terrorizzare, qui dietro c’è gente che prega, si affida alla Madonna. Poi il bello è che lui (Amadeus, ndr.) ti dice: è il momento più bello, quando ci sono 10 milioni di italiani che ci guardano. Tu dovevi fare lo psicologo!”, esclama tra le risate della platea dell’Ariston.

“Scendo solo se me lo chiede il pubblico di Sanremo”, che subito invoca la sua discesa. “Ma mica così, mica è una riunione di condominio, dovete gridare: Te-re-sa Te-re-sa”, il pubblico la accontenta. Così lei si decide e chiede al maestro Adriano Pennino la musica giusta per scendere un gradino alla volta, ritmando ogni passo. Quando arriva sul palco balla con Amadeus fino ad un finale con casquet. “È dalle elementari che non faccio ginnastica”, è il commento finale di Teresa.

“Certo, pensa a tutto il mondo, tutta l’Italia che vede Sanremo e chi vede? Noi due: a Sanremo più nasi che fiori. Giovanna – dice guardando la moglie di Amadeus seduta in prima fila – ce lo possiamo dare un bacio eschimese?”, prima di strusciare il naso contro quello di Amadeus.

“Ora potete cominciare i commenti sui vestiti. Io guardo sempre Sanremo per dire: che brutto quel vestito! Poi, se è bello, però le sta male”, dice tra le risate della platea. “Ringrazio il mio stilista (Fausto Puglisi per Roberto Cavalli, ndr.), non faccio il nome che sennò succede un macello ma è lo stilista di Jennifer Lopez, Taylor Swift e Teresa Mannino. Ha iniziato a sua carriera con Whitney Houston e la finisce con me”, ride. “Questo vestito (pantaloni pigiama color panna, blusa con maniche a campana guarnita di piume e stivali comodi in tinta, ndr.) ce l’ha uguale Jennifer Lopez ma lei ci va a fare la spesa. Se vado io dal macellaio così, mi spenna e mi mette nel banco frigo”. Sul finale dell’intervento entra Il Volo che presenterà Mr Rain e lei si stende sulle braccia dei tre.