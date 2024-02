Di Nardo “Le macchine agricole italiane le più obsolete in Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sarebbe bisogno, come successo in altre Nazioni, di una legge seria sulla revisione che prevede anche la messa a norma. In Italia oggi c’è questa esigenza di non mandare in mezzo ai campi e per le strade circa il 70% delle macchine agricole che circolano e non hanno le dotazioni di sicurezza. Un numero mostruoso”, sottolinea Gianni Di Nardo, segretario generale di Fderacma.

