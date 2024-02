Una follia al volante che avrebbe potuto causare una tragedia se sul marciapiede fosse transitato qualcuno. Sono poco dopo le 21 di venerdì scorso, in via Cavallotti. Da via Plasio arriva a gran velocità una berlina che non si ferma allo stop e finisce dritta contro il muro della chiesa di san Marcellino. Un passante, che poi descriverà la scena sui social, si sta dirigendo da via Jacini verso il centro percorrendo via Cavallotti e solo una manciata di secondi lo separa dal punto in cui si sarebbe trovato sulla traiettoria della macchina. Vede che esce del fumo dalla parte anteriore e allora si allontana.

“Dall’auto – spiega il passante, Roberto Fiorentini – escono subito due persone, una seduta al posto del passeggero, l’altra dietro, e con la luce dei telefonini cercano qualcosa all’interno dall’abitacolo, la trovano e si dileguano nel nulla. Solo il proprietario è rimasto abbastanza disorientato sul posto. La velocità era talmente sostenuta che il guidatore non ha neppure tentato di frenare”.

Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, ma la riflessione arriva spontanea: “I controlli nel cuore di Cremona sono inesistenti. Non è la prima volta che autovetture viaggiano, la sera, a velocità inaccettabili. Il centro è diventato terra di scorribande per tutti coloro che non rispettano le norme, le telecamere servono solo fino a un certo punto, ci vogliono più pattuglie in giro, soprattutto in luoghi della città dove è noto che si verificano situazioni di questo tipo”.

