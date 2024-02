Il maltempo e la pioggia battente che per circa tre giorni hanno interessato il territorio hanno portato il fiume Po di nuovo a gonfiarsi, dopo un periodo di relativa magra, con una crescita di oltre tre metri in poco più di 24 ore. Se infatti nelle settimane precedenti e fino a sabato il livello si attestava intorno ai -6,46 metri sotto lo zero idrometrico, nella giornata di domenica il livello è salito a -3,60 metri.

Una crescita che comunque non preoccupa e che non dovrebbe portare conseguenze di tipo idrogeologico, considerando che la fase piovosa, almeno nel Cremonese, si è già interrotta, e da lunedì è previsto il ritorno al bel tempo. Anzi, sicuramente l’innalzamento del livello del fiume è positivo, a fronte del fatto che tendenzialmente questo periodo dell’anno è piuttosto siccitoso.

Ma la pioggia ha portato anche altri effetti positivi: finalmente lo smog ha allentato la presa, e l’aria è tornata ad essere pulita. Se infatti fino all’8 febbraio le centraline Arpa del territorio hanno segnalato livelli delle Pm10 sopra la soglia limite di 50 microgrammi per metro cubo, già dalla giornata di venerdì, con i primi rovesci, la situazione è iniziata a migliorare, da sabato in quasi in tutta la Lombardia la cappa di inquinamento risulta sparita.

Tuttavia ci sono anche risvolti negativi: il maltempo ha infatti comportato l’annullamento delle sfilate di Carnevale in programma sul territorio nel fine settimana, come quella di Crema e quella di Pescarolo.

