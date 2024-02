Brandolini “Dalle utilities valore aggiunto per la transizione”

ROMA (ITALPRESS) – “Le multiutilities esprimono un valore intrinseco dovuto al fatto che sono profondamente radicate nel territorio e possono lavorare molto efficacemente e in sintonia con il territorio di operatività. Inoltre, fanno un lavoro multisettoriale dove si occupano di energia, ma anche di settore idrico e rifiuti, questo può rappresentare un valore aggiunto per rendere più efficienti le attività in termini di sostenibilità e nell’ottica della transizione energetica”. Così il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, in occasione della presentazione di uno studio sul ruolo delle utilities.

f04/xb1/fsc/mrv