Sabato 17 Febbraio 2024 alle ore 19.30 presso la sala dell’oratorio di Persico in piazza Mons. Avosani, si svolgerà la terza tappa di Chiacchiere in cortile, un’occasione di incontro e confronto nata in seno al desiderio di due famiglie di vivere in comunità tra di loro. “Chiacchiere in cortile”, evento gratuito proposto dalla neonata associazione Casa di Persico APS insieme a Mondo di Comunità e Famiglia APS, prevede sempre un momento conviviale all’inizio e successivamente l’ascolto di un testimone privilegiato con cui confrontarsi.



Per quanto riguarda il momento conviviale, un tratto distintivo di tutte le serate è l’invito alle persone di venire alla cena portando qualcosa da mangiare da condividere insieme al proprio piatto e bicchiere, per non impattare sull’ambiente con altri rifiuti. L’intervento protagonista della serata illustrerà una proposta di comunità particolare, sorta proprio vicino a Cremona. Mattia Ferrari,

educatore professionale di una comunità per minori senza genitori, ha lanciato, tra le altre, il progetto di accoglienza di cicloturisti da tutta Europa collegata all’esperienza di Warmshowers.org, di cui parlerà in questo nuovo appuntamento.

