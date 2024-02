Con l’iniziativa ‘non scherziamo neanche a Carnevale’, ambientata nell’area in cui dovrebbe sorgere il mega impianto industriale, il Comitato BiometaNO Cremona prosegue con la campagna di sensibilizzazione della cittadinanza in difesa del Parco del Po e del Morbasco contro il progetto presentato da un proponente privato e fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale in carica che, come emerso in sede di conferenza dei servizi, avrebbe un significativo impatto sul territorio e sulla qualità della vita dei residenti di vaste aree della città.

In attesa di depositare in Provincia la richiesta di chiarimenti sulle novità progettuali annunciate dal sindaco di Cremona in una recente intervista rilasciata alla stampa, il Comitato, guidato dal presidente Comitato BiometaNO Cremona, non mancherà di organizzare iniziative sempre nuove per tenere il tema all’attenzione della comunità locale.

© Riproduzione riservata