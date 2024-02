La Fondazione Luigi Masserini per gli Studi Aziendali e Amministrativi e l’Associazione Amici della Fondazione Luigi Masserini di Cremona, unitamente al Comune di Cremona e all’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami”, hanno promosso l’organizzazione del Corso Monografico di Economia Aziendale – Modulo Primo – che si terrà in Cremona nel periodo di febbraio 2024.

Il Corso ha il prezioso sostegno di Fantigrafica Srl e della Fondazione Arvedi-Buschini nonché il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona.

La Fondazione e l’Associazione si propongono di perseguire gli scopi che furono del Centro di Studi Aziendali e Amministrativi partendo dal patrimonio di esperienza lasciato dal Prof. Luigi Masserini, Direttore e anima del Centro di Studi Aziendali e Amministrativi dal 1979, che ricordiamo con affetto e a cui va il nostro ringraziamento per la passione e la competenza con cui ha costantemente proposto alla comunità importanti temi di riflessione.

Il Corso di quest’anno dal titolo “Economia e Finanza: quale Futuro?” si pone l’obiettivo di analizzare la situazione Economica e Finanziaria dell’Italia nel contesto globale e di promuovere lo studio degli scenari che caratterizzeranno, nel corso dell’anno 2024, le dinamiche socio-economiche. Le analisi e gli studi condotti dai Relatori indurranno la formalizzazione delle basi sulle quali sviluppare i temi caratterizzanti i Moduli successivi incentrati sull’Intelligenza Artificiale, Bitcoin e criptovalute, Information Technology, garantendo continuità con le tematiche affrontate con il Corso Monografico di Economia Aziendale di febbraio-marzo 2023 su “Le nuove frontiere del Business tra Criptovalute e Big-Data”.

La Lezione prevista si terrà in presenza presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Ghisleri-Beltrami” (in Via Palestro 35, 26100, Cremona) nonché per via telematica (da remoto).

Il Corso inizierà venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 11:00. Dopo l’Apertura, a cura del Dott. Maurizio Manzi, Assessore al Bilancio, Innovazione, Digitalizzazione del Comune di Cremona, il Dott. Sergio Margotti, Presidente della Fondazione Luigi Masserini, terrà l’Introduzione alla Lezione su “2024: temi caldi e prospettive per Economia e Finanza” a cura del Prof. Fabrizio Crespi, Docente di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Università degli Studi di Cagliari. A seguire la Comunicazione del Dott. Marco Crotti, Responsabile Ufficio Finanza di Credito Padano – Banca di Credito Cooperativo S.C.

