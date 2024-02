Domenica 18 febbraio 2024 alle ore 9 si terrà presso l’Auditorium Osvaldo Goldani di via Massarotti 65 a Cremona, l’Assemblea Annuale dei Soci di AVIS Comunale di Cremona.

L’Assemblea annuale è un momento importante della vita associativa, in cui i soci avisini potranno prendere visione del lavoro svolto dal Consiglio Direttivo della loro Avis di appartenenza ed esprimere il loro voto.

Verranno premiati tre donatori laureati nel 2023 con la consegna delle borse di studio AVIS.

Nella circostanza verranno consegnati ai donatori i distintivi di benemerenza per le donazioni effettuate al 31/12/2023:

– 178 distintivi in rame (8 donazioni)

– 152 distintivi in argento (16 donazioni)

– 106 distintivi in argento dorato (36 donazioni)

– 111 distintivi in oro (50 donazioni).

Un segno tangibile del loro prezioso percorso donazionale nell’ottica della solidarietà.

