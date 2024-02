Ancora un incidente in A21 nel pomeriggio di oggi 17 febbraio: un camion, fermo in sosta ai lati della carreggiata, è stato urtato da un’automobile che si stava dirigendo da Brescia verso Cremona. Due le persone rimaste coinvolte nel sinistro, due uomini di 58 e 63 anni, che non hanno riportato gravi ferite. I soccorritori sono usciti in codice rosso, data l’emergenza, per rientrare poi in codice verde, con lievi ferite. Nel tratto Pontevico Cremona, direzione Torino si sono formate modeste code, di circa 300 metri.

