Una nebbia fitta come un muro, tanto da non vedere quasi neppure la strada, da sabato notte ha iniziato a diffondersi sul territorio, provocando una raffica di incidenti. Uno ei più grossi, intorno alle 9.30 della domenica mattina, alla rotonda di Costa Sant’Abramo, all’incrocio con via Casanova del Morbasco, dove due auto, Una Volkswagen Golf condotta da un 34enne e una Opel Zafira, condotta da un 57enne si sono scontrate, a causa di una mancata precedenza. Per l’urto, la Zafira ha sfondato il Guard rail.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanze e auto medica. Cinque i feriti, quattro uomini e una donna, che sono stati trasportati in ospedale per le cure, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri di Cremona.

Altro incidente piuttosto importante si è verificato lungo la strada che collega Pescarolo a Cicognolo, intorno alle 11.30, quando tre auto, sempre a causa della fitta nebbia, si sono scontrate. Sul posto sono intervenute tra ambulanze, un’auto medica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Casalmaggiore. Sette le persone rimaste ferite, tra cui due minorenni, un ragazzo di 13 Annie una ragazza di 15. Nessuno è fortunatamente in pericolo di vita.

Ma altri schianti si sono verificati anche a Castelleone, poco dopo la mezzanotte, a Sospiro intorno alle 7.30 e a Sesto Cremonese, dove il 118 e i Carabinieri sono intervenuti per un’auto fuori strada, che è però risultata essere vuota. LaBos

