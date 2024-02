Crollo Firenze, Vigili del Fuoco “Complesso recupero quinta vittima”

FIRENZE (ITALPRESS) – ”Confermo che il corpo” dell’ultimo operaio disperso “è stato ritrovato, adesso sono già in atto le operazioni di recupero che non saranno certo brevi perché comunque ha parecchio materiale addosso ed anche parti molto pericolanti. Noi continueremo ad operare sempre cercando di mantenere degli standard di sicurezza per gli operatori come d’altronde è stato fatto in questi giorni fermo restando che lo scenario, come già detto in altre occasioni, è molto complesso dal punto di vista del rischio crolli”. Lo ha detto la comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze, Marisa Cesario, incontrando i giornalisti all’esterno dell’area cantiere di via Mariti dove venerdì scorso è avvenuto un crollo che ha causato la morte di cinque operai e il ferimento di altri tre.

