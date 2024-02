Prima udienza oggi in Tribunale a Cremona del procedimento a carico di Attilio Mazzetti, 39 anni, accusato della distrazione di circa 300mila euro, denaro versato dai cremonesi a Uniti per la Provincia di Cremona, la onlus costituita il 13 marzo del 2020 dalle principali realtà imprenditoriali del territorio per finanziare gli ospedali di Cremona, Crema e Casalmaggiore in affanno. Difeso dall’avvocato Gianandrea Balzarini, Mazzetti non era in aula. La onlus si è costituita parte civile con l’avvocato Roberto Guareschi. Nel processo è stata chiamata in causa, quale responsabile civile, la società Verisure, assistita dall’avvocato Lapo Pasquetti.

L’udienza è stata dedicata all’ammissione delle prove testimoniali. Il pm Chiara Treballi ha 42 testimoni. L’avvocato di parte civile Guareschi ha chiesto l’esame dell’imputato Mazzetti. Stessa richiesta l’ha fatta il difensore Balzarini.

Il tribunale ha rinviato al 19 marzo prossimo per il conferimento dell’incarico al perito che trascriverà le intercettazioni. Il processo entrerà nel vivo all’udienza del prossimo 1 ottobre con l’audizione di due investigatori. Il tribunale ha già messo in calendario le udienze del 29 ottobre e del 26 novembre.

