Dal 22 febbraio, per la durata di tre mesi, via dei Gonfalonieri e un tratto di piazza della Pace, per motivi di sicurezza improrogabili, saranno interessate da un cantiere per la sostituzione della rete gas. I lavori sono suddivisi in due fasi, ognuna della durata di un mese e mezzo circa (salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche): la prima riguarda il tratto compreso tra piazza del Comune e via Patecchio, la seconda il tratto tra via Patecchio fino all’altezza di via Beltrami.

L’intervento, interessando l’intera strada, ne comporterà la chiusura al transito veicolare. Sarà comunque sempre consentito il passaggio dei pedoni, nonché l’accesso alle proprietà laterali, alle attività commerciali e agli esercizi pubblici. Nelle mattinate di mercoledì e sabato i lavori verranno sospesi per consentire lo svolgimento del mercato bisettimanale.

Per quanto riguarda la seconda fase dei lavori è stato predisposto un piano per lo spostamento di alcune attività mercatali condiviso con i rappresentanti delle associazioni di categoria. In particolare, sarà spostato in via Lombardini, angolo piazza Stradivari, il banco dell’ambulante che durante la settimana è presente in piazza della Pace. Anche alcuni operatori del mercato bisettimanale, il cui posteggio è collocato in via dei Gonfalonieri fino all’incrocio con via Beltrami, verranno spostati in via Monteverdi nel tratto tra via Ala Ponzone e piazza Marconi.

L’Amministrazione comunale è consapevole che gli interventi in programma potranno causare temporanei disagi a residenti, titolari di pubblici servizi e imprese. Tuttavia, si tratta di lavori necessari per garantire la sicurezza e migliorare l’efficienza della rete. L’impegno è pertanto quello di ridurre al minimo tali disagi, nonché a comunicare tempestivamente eventuali aggiornamenti sull’andamento del cantiere.

