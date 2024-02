Turismo, sulla neve otto milioni di italiani

ROMA (ITALPRESS) – Sono 8,3 milioni gli italiani in vacanza, nel primo trimestre dell’anno, con destinazione montagna. Per il 62% saranno vacanze brevi, con 2 pernottamenti a destinazione al massimo, mentre il 29% passerà da 3 a 5 notti fuori. Si allontana quindi il mito della “settimana” bianca: solo il 9% degli italiani programma una permanenza in montagna di 7 giorni o più. Questo, in sintesi, il quadro che emerge dall’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg per il primo trimestre 2024.

/gtr

© Riproduzione riservata