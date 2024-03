Non si spegne la polemica sulla piscina comunale, dopo l’approvazione del progetto esecutivo, nei giorni scorsi, nonché quelle sulla sicurezza cittadina. Ora a intervenire, replicando alle ultime bordate del centrodestra, è la maggioranza, con le parole del capogruppo Pd in consiglio comunale, Roberto Poli.

“Le continue dichiarazioni livorose dei consiglieri di destra in questi giorni sono con tutta evidenza dettate dal nervosismo per la crescente preoccupazione per una campagna elettorale che vedono in salita” sottolinea. “Tutta in salita per la scelta subita da una parte della classe dirigente di un candidato pseudocivico che peraltro non scalda la base elettorale della destra.

Ma entriamo nel merito di alcune delle tante polemiche sollevate in questi ultimi giorni. Sicurezza: ricordo a tutti coloro che sono intervenuti sul tema con toni sopra le righe e con dichiarazioni smentite dai fatti che la sicurezza pubblica è in capo innanzitutto alla Forze dell’Ordine ossia al Governo guidato da un anno e mezzo dalla destra, senza alcun risultato in termini di sicurezza dei cittadini. A conferma gli slogan possono conquistare voti ma non aiutano poi a governare.

A livello amministrativo ci sono naturalmente dei compiti importanti sulla sicurezza urbana che sono da continuare a presidiare. E in quest’ottica si è rinforzato il personale della polizia municipale per potenziare il monitoraggio e i controlli sul territorio. E servono allo stesso tempo interventi di tipo educativo e sociale, in un’ottica strategica di rete che coinvolge oltre al Comune le scuole, le aziende sanitarie territoriali, gli oratori, il privato sociale, la Prefettura e le forze dell’ordine.

In particolare bisogna continuare a investire su progetti preventivi ed educativi nell’area del disagio giovanile, per intervenire precocemente nelle situazioni di abbandono scolastico o di uso di sostanze illegali. E cito solo due dei tanti progetti avviati : Cremona Wave e scuola spazio legalita’.

Sulla questiona piscina invito tutti a rimanere sul piano di realtà. La realtà è che la piscina ha migliorato i suoi standard qualitativi e offre un servizio pubblico sempre piu’ frequentato e gradito, dopo alcuni problemi tecnici oggi risolti.

La realtà è che, dopo noti ostacoli e traversie legate al precedente gestore, è stato approvato un progetto esecutivo di ristrutturazione degli interni e dell’area esterna, di efficientamento energetico e di affiancamento alla piscina di aree fitness . Un bel progetto per la città.

Chiediamo noi ai consiglieri del malaugurio quale proposta alternativa hanno avanzato in questi anni sulla piscina. Abbiamo solo sentito polemiche distruttive, peraltro avanzate da chi in passato non ha certo brillato nella gestione della piscina”.

