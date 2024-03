L’annosa vicenda della ristrutturazione dell’impianto natatorio finisce in pieno nella campagna elettorale. Dopo l’attacco di ieri di Maria Vittoria Ceraso all’approvazione nei giorni scorsi del progetto presentato da Forus, risponde oggi l’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

“Ringrazio la consigliera Ceraso per i complimenti inviati a mezzo stampa per l’approvazione del progetto esecutivo di riqualifica dell’impianto natatorio.

“In effetti è una tappa molto importante di un percorso che nel tempo si è rivelato ricco di insidie, problemi e ostacoli. Un percorso che questa Amministrazione con coraggio ha saputo portare avanti negli anni, cosa che non è mai riuscita a fare il centro destra quando era al governo della città.

“Ringrazio la consigliera Ceraso solo per quello, per il resto no, perché nel tempo lei e tutta la compagine del centro destra cittadino non hanno fatto altro che cercare di ostacolare lo sviluppo del progetto di riqualifica muovendo accuse e polemiche strumentali dimostrando nel tempo di non conoscere e comprendere tutti gli elementi del contratto, del progetto e della gestione dell’impianto natatorio venendo ogni volta smentiti anche a organi terzi. Vedasi la narrazione faziosa relativa al contributo che l’Amministrazione eroga in conto gestione al gestore per abbassare i costi ai cittadini e alle associazioni sportive cremonesi che nel tempo il centro destra ha cercato di trasformare in un danno erariale per poi essere smentiti dagli uffici comunali e dagli organi competenti in materia.

In tutto questo percorso così articolato il vero e sentito ringraziamento va alla Giunta e a tutti tecnici comunali che nel tempo hanno dedicato attenzione e impegno a tutta la partita legata alla piscina comunale con passione e competenza senza mai abbassare la guardia davanti alle tante difficoltà incontrate”.

Zanacchi enumera poi il percorso a ostacoli che ha contrassegnato lavicenda: “Il contenzioso con SM, la pandemia, la procedura fallimentare del precedente gestore, l’arrivo del nuovo gestore, l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, sono state situazioni che hanno impegnato l’assessorato e gli uffici preposti. In tutto questo la minoranza ha sempre cercato la strumentalizzazione politica nella speranza di guadagnare consensi…operazione fallita.

“In tutto questo – conclude Zanacchi – la minoranza ha sistematicamente cercato di mettere i bastoni tra le ruote dell’Amministrazione, di fatto a danno della città e dello sviluppo del nostro centro natatorio che, forse è il caso di ribadirlo, è di tutti i cremonesi che finalmente stanno tornando numerosi a fruire dell’impianto.

Manterrò la promessa di invitare la consigliera all’avvio dei lavori, sarà ulteriore occasione per spiegarLe nuovamente l’importanza di quanto svolto fin qui a beneficio di tutti i cittadini cremonesi”.

