La Vanoli Cremona ci mette il cuore ma non basta, nonostante una buona prova non riesce ad avere la meglio sulla Bertram Derthona Tortona che si impone sui biancoblù per 87 a 76. Pesano gli errori dalla lunetta e la precisione dall’arco di Tortona, ma anche alcune decisioni arbitrali non del tutto condivisibili, a partire dal doppio tecnico in 20″ che ha portato all’allontanamento di Demis Cavina. Ora si torna in casa domenica con Scafati, si gioca alle 17:30 al PalaRadi.

Quintetti:

Bertram Derthona Tortona: Kamagate, Severini, Ross, Strautins, Obasohan

Vanoli Cremona: Adrian, Pecchia, Denegri, McCullough, Golden

La cronaca della partita

Primo quarto in equilibrio per Cremona che parte con Adrian in quintetto nonostante le condizioni non perfette, poi il primo strappo dei padroni di casa, i piemontesi si portano sul 20 a 10 quando coach Cavina è costretto a lasciare il campo per due tecnici fischiati a distanza di 20″. Cremona non si scompone e al contrario rientra in partita mettendo a segno un parziale di 8 a 0 per il 20 a 18 con cui si chiude il primo periodo di gioco con 5 punti di McCullough.

Nel secondo Cremona insegue mantenendo il contatto con i piemontesi che hanno in Severini il miglior terminale offensivo (11 punti per lui al riposo). Dopo un parziale di 5 a 0 dei padroni di casa, si accende Lacey con due triple di fila che risvegliano altri ricordi, per la Vanoli anche 5 punti consecutivi di McCullough che ha così portato a 10 i sui punti a referto prima del riposo. Dall’altra parte arrivano però 5 punti di Colbey e le squadre rientrano negli spogliatoi sul 41 a 36.

Parte meglio Cremona nel terzo che si porta sul 43 a 43 grazie ai canestri di Golden, Denegri e Adrian ma è solo una fiammata perchè Tortona risponde con un parziale di 10 punti a zero che complica la partita dei biancoblù. Qualche errore dalla lunetta per Cremona che grazie a un gioco da tre punti di Matteo Piccoli si riavvicina fino al -7 prima di capitolare nuovamente in doppia cifra di svantaggio 66 a 55.

Nel quarto periodo viene allontanato anche Andrea Conti dopo l’ennesimo fischio discutibile ai danni dei biancoblù, nonostante questo la squadra prova in tutti i modi a ricucire un gap che si fa sempre più pesante per Pecchia e compagni. A metà del quarto sono 11 i punti che dividono le due squadre con (79 a 68) ma con Tortona in fiducia dall’arco. Se la squadra di Walter Raffaele può vantare più qualità nel roster, Cremona ha il merito di lottare su ogni pallone vendendo cara la pelle, ma il cronometro corre veloce e il divario a 2’30” dalla fine è di 14 punti. Finisce 87 a 76. La Vanoli manda 5 uomini in doppia cifra, il migliore è Davis con 13, 11 ne mette Adrian e 10 ciascuno Denegri, McCulloogh e Golden.

Cristina Coppola

