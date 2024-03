La Vanoli Cremona deve arrendersi anche a Treviso, dopo una prestazione comunque generosa e un buon esordio di Corey Davis autore di 19 punti in 23 minuti di gioco, è lui la nota positiva da cui ripartire quando si sarà inserito nei meccanismi della squadra. Finisce 78 a 71 per i veneti, ma ciò che preoccupa sono le contemporanee vittorie di Pesaro e Brindisi che rosicchiano altri punti preziosi in chiave salvezza.

Quintetti:

NutriBullet Treviso: Bowman, Robinson, Paulicap, Allen, Olisevicius

Vanoli Cremona: Adrian, Pecchia, Denegri, Golden, McCullough

La cronaca della partita

Con un Corey Davis in più nel motore la Vanoli scende in campo a Treviso con il piglio di chi non teme l’atmosfera focosa del PalaVerde e ha tutta l’intenzione di mandare la cena per traverso ai sostenitori della NutriBullet. L’americano non parte in quintetto, ma porta subito il proprio contributo quando coach Cavina lo fa alzare dalla panchina per l’esordio in maglia biancoblù.

Cremona si scrolla di dosso fin da subito le percentuali da dimenticare della partita con Pistoia, e si regala un 5/11 dall’arco nella prima frazione di gioco, con due triple di Adrian a cui rispondono Davis, Denegri e McCullough. Il primo quarto si chiude con la Vanoli in vantaggio 17 a 14.

La Vanoli mantiene il vantaggio per i primi 7′ di gioco, fino a quando Bowman segna la tripla del 30 a 28, a cui risponde Davis dalla lunetta per il pareggio del 30-30. La gara resta in equilibrio con Cremona che sembra aver trovato il suo smalto in attacco anche dall’arco (8 su 15 al riposo), mentre Corey Davis si dimostra fin da subito una pedina importante nel gioco offensivo di coach Cavina, saranno 10 i punti per lui al riposo, mentre Denegri è il migliore a rimbalzo con 5 e per assist con 4. Le squadre rientrano negli spogliatoi con Cremona in vantaggio 38 a 36.

Qualche errore in fase di realizzazione, buona guardia in difesa, se Treviso riesce a trovare il vantaggio del 45 a 43 nei primi minuti del terzo quarto, la Vanoli non si risparmia in intensità e generosità. Il pubblico si scalda e la panchina dei veneti si prende un tecnico e Denegri riporta i suoi in vantaggio dalla lunetta. Il time out chiamato da Cavina sembra però favorire i padroni di casa che si portano a +5, 55 a 50, risultato con cui le squadre si prendo l’ultimo riposo prima del gran finale. Per Cremona due uomini in coppia cifra, Denegri con 12 punti e Davis con 10.

La NutriBullet resta avanti di un paio di possessi per tutta la prima parte del quarto periodo, mentre Cremona a tratti sembra faticare a ritrovare gli automatismi in attacco, dall’altra parte Zanelli e Olisevicius regalano ai veneti il massimo vantaggio sul 68 a 56 a metà del quarto, mentre si sporcano le percentuali di Cremona dalla distanza. La Vanoli si porta sotto la doppia cifra di vantaggio, ma il divario da colmare a 90″ dalla fine è di 7 punti e il capitano è costretto ad abbandonare per il quinto fallo sul 74-67. Finisce 78 a 71 e per Cremona è una sconfitta che fa malissimo.

Cristina Coppola

