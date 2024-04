Si avvicina il week end di Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival, e vengono svelati i grandi nomi che parteciperanno alla quarta edizione di in programma dal 12 al 14 aprile a Cremona.

Testimonial della manifestazione sarà lo chef due stelle Michelin e una stella Verde Michelin per la sostenibilità Davide Oldani, ideatore della cucina pop di alta qualità, nata dal desiderio di amalgamare l’essenziale con il ben fatto, il buono con l’accessibile, l’innovazione con la tradizione. Per chef Oldani, a dettar legge tra i fornelli è la semplicità; tutti gli ingredienti vengono esaltati e stagionalità insieme ad alta qualità dei prodotti sono due punti fermi su cui lavorare. Sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo libro, Visioni POP, per celebrare i vent’anni del ristorante D’O.

Sarà invece lo chef Daniele Persegani, docente e conduttore televisivo, a ritirare l’Oscar dei Formaggi, premio istituito per dare riconoscimento ad una figura che con il suo lavoro ha dato lustro e prestigio alla cucina italiana. Lo chef si cimenterà in uno show-cooking dedicato ai formaggi e alle loro potenzialità in cucina.

Gli amanti dei panini gourmet saranno soddisfatti dalle proposte creative di Daniele Reponi, un po’ oste, un po’ salumiere, che non vuol essere definito uno chef! L’oste creativo farà assaggiare al pubblico i suoi celebri panini, una sintesi sublime di bontà artigianale dei vari territori italiani e di racconto dei prodotti e dei produttori. L’ingrediente imprescindibile, naturalmente, sarà il formaggio.

La Strana Coppia è l’appuntamento dal nome insolito che vede protagonisti due pesi massimi della ristorazione italiana: il critico gastronomico Edoardo Raspelli presenterà Gianfranco Vissani, noto cuoco, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo che sarà chiamato ad interpretare in un mirabolante show-cooking il suo personale utilizzo in cucina del Grana Padano.

Sarà sempre il critico gastronomico Raspelli a presentare Filippo Oggioni della scuderia stellata Vecchio Ristoro di Aosta. Chef Oggioni, cresciuto con maestri come Silvio Salmoiraghi e Alessandro Breda, ha un personalissimo mantra: la sua cucina coniuga italianità e freschezza. Tutte le preparazioni sono eseguite à la minute prestando grande attenzione alle salse e alla varietà dei condimenti, in modo da valorizzare e attualizzare ricette storiche sia della cucina sia italiana sia di quella francese. Sostenibilità, freschezza degli ingredienti e stagionalità sono i princìpi su cui si fonda la preparazione dei suoi piatti creativi capaci di stupire ed emozionare grazie anche all’utilizzo di prodotti del territorio valdostano e Italiano. Lo chef si cimenterà in uno show-cooking di altissimo livello proponendo un’esplosione di sapori con asparago, fragola e provolone valpadana dop piccante.

La manifestazione celebra le stelle gastronomiche a tutto tondo, spalancando le porte alla solidarietà e all’inclusione. A ritirare il Premio INCremona sarà chiamata Cascina Marasco, cooperativa agricola sociale di Cremona. Si tratta di un progetto educativo e formativo che promuove servizi e attività a favore di persone diversamente abili e delle loro famiglie. Con il supporto di un coinvolgimento inclusivo, viene coltivato il grano tenero biologico, trasformato poi in farina grazie ad un moderno molino a pietra, rispettando, in questo modo, i parametri di una filiera corta e sostenibile. La Cooperativa agricola funziona anche come cascina didattica.

“Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival” è promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il patrocinio del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi e con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi.

