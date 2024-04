Rossa fiammante e numero 16 (naturalmente): la Ferrari di Charles Leclerc arriva a CremonaFiere. Ma (almeno per questa volta) è di Lego. C’è anche la Formula1 -con diversi box riprodotti con i mattoncini colorati)- a Cremona&Bricks, l’appuntamento in fiera fino a domani.

La manifestazione porta con sé anche i personaggi più amati del panorama Disney, Harry Potter e Star Wars. Nei due giorni di evento, infatti, si svolgeranno numerosi spettacoli, musical e laboratori interattivi ispirati proprio a queste celebri saghe e che coinvolgeranno i visitatori più piccoli. Tra i protagonisti della kermesse, la giovane compagnia teatrale mantovana Rubens Teatro porterà in scena due spettacoli interattivi: “Elsa e Olaf tra di noi” con momenti cantati e incontro ravvicinato con i bambini, sabato 13 aprile dalle 10 alle 10, in area Musical e “Scuola di Magia: trova il mago che c’è in te” in programma sabato 13 aprile dalle 13 alle 17 con simpatiche attività: dallo smistamento del cappello parlante a laboratori per trovare la bacchetta magica più adatta, passando per incantesimi e animali fantastici. Tutto questo nello straordinario contesto di Cremona&Bricks, dove i mattoncini la fanno da padrone.

Il talento dei giovani ragazzi di Astrogate arriva a Cremona&Bricks 2024. La giovane squadra di robotica si è distinta per il terzo anno consecutivo classificandosi al quarto posto nella finale nazionale della First Lego League Challenge, disputata a Salerno a fine marzo scorso. Negli anni scorsi il loro talento li ha portati a sfidare squadre da tutto il mondo in Brasile e a Houston. Ora tocca all’Australia. La squadra è stata infatti selezionata per partecipare alla sfida mondiale che si terrà a Sydney, dal 4 al 7 luglio, per la First Asia Pacific Open Championship.

