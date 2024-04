Ecco i pensieri e le parole degli studenti cremonesi che hanno partecipato al Viaggio della Memoria 2024

“Rendersi partecipi del Viaggio della Memoria: “dall’occupazione fascista della Jugoslavia all’Europa Unita” indica innanzi tutto una presa di coscienza del valore storico e morale delle tappe che si affrontano: la linea di confine che divide Gorizia e Nova Goriza, il cimitero e i monumenti in onore dei caduti a Lubiana, il memoriale di Redipuglia, il campo di internamento a Gonars.

“Ogni forma di fascismo si basa sul procurare distruzione, paura, sfruttamento, miseria, povertà, esclusione e morte, il fascismo è codardia, indifferenza, è la morte di tutte le idee e della cultura, è l’annientamento dei diritti e dell’umanità stessa delle persone.

Essere cittadini responsabili e attivi significa prenderne atto, informandosi e compiendo scelte e azioni per evitare in ogni modo che il mondo possa sprofondare nuovamente in un tale abisso di orrori.

“E questo progetto è riuscito nell’intento per il quale è stato concepito: lasciare ai posteri il ricordo di chi ha combattuto in nome di un ideale più alto, per un mondo migliore, per il mondo che sarebbe spettato a noi e che spetterà a chi verrà.

“Chi lotta non muore mai, e ora tocca a noi, cittadini del futuro, coltivarne la memoria e prenderne esempio sino al raggiungimento, in ogni angolo del mondo, della piena libertà di tutti i popoli oppressi”.

(Nella gallery fotografica, un’immagine che ci ha particolarmente colpito: l’incrocio di tre ponti, che metaforicamente è stato interpretato come l’intreccio di tre culture che coesistono e convivono insieme, in una sola città: i tre ponti di Lubiana)

Linda Luviè, 4A Classico, Romani, Casalmaggiore

“Ebbene sì, siamo arrivati alla terza e ultima giornata del viaggio della memoria che si è svolto tra le città di Gorizia e Lubiana e di conseguenza all’ultimo diario del giorno di questa esperienza. Se mi chiedessero di descrivere questa giornata, l’unica parola che mi verrebbe in mente sarebbe EMOZIONANTE. Dopo una ricca colazione siamo partiti direzione Redipuglia dove abbiamo visitato il sacrario militare all’interno del quale sono inseriti i resti di più di 100mila soldati, con un’età compresa tra i 18 e i 23 anni, morti durante gli anni più duri della Seconda Guerra Mondiale.

“È stato un momento particolarmente emozionante perché, con la propagazione del Silenzio da parte delle autorità militari, siamo stati in grado di immergerci al 100% nell’esperienza che stavamo facendo e comprendere al meglio la differenza tra guerra e pace. In tarda mattinata, siamo ripartiti direzione Gonars, ex campo di concentramento, dove insieme alle autorità presenti abbiamo svolto una cerimonia commemorativa in onore delle vittime decedute all’interno del campo.

“Grazie all’intervento della professoressa Alexandra Kersevan, abbiamo compreso la storia di questo campo ripercorrendo tutte le tappe; dall’arrivo del fascismo nella Ex Jugoslavia fino all’inondazione del campo di Arbe e la successiva chiusura di Gonars. È stata proprio in questa occasione che abbiamo assistito ad una performance messa in atto da uno studente del Liceo Stradivari della nostra città, facendoci emozionare tantissimo.

“Ormai, questa nostra esperienza sta per giungere al termine, ma come dicevo anche l’altro giorno, questo viaggio ha cambiato tutti noi. Si trattano di eventi complessi, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista sociale e che necessitano di tempo per essere metabolizzati, ma incredibilmente creatori di una memoria storica che deve essere tramandata.

“Per la 5BBIO, 5DBIO e 5EBIO del Liceo Anguissola, è tempo di tornare a casa per l’ultima gita di tutta la nostra vita“.

Le quinte Anguissola

© Riproduzione riservata