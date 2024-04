Secondo giorno del Viaggio della Memoria 2024 delle scuole cremonesi, abbiamo raccolto le impressioni di alcuni studenti del Manin, dell’Aselli e dell’Anguissola di Cremona.

“L’esperienza della visita al Museo di Storia Contemporanea di Lubiana è iniziata con la presentazione della storia della Slovenia durante il periodo di dominazione austro-ungarica fino ai giorni nostri. Successivamente abbiamo avuto l’opportunità di osservare la mostra, in cui erano esposti gli oggetti caratteristici del secolo scorso; ciascuna stanza riguardava un decennio specifico della storia del Paese. In conclusione l’esposizione ci ha permesso di approfondire uno dei capitoli più bui non solo della Slovenia, ma anche del nostro Paese”. Liceo Manin – Marco Ginevra, Cesare Masseroli e Francesca Musi.

“L’occasione che il Viaggio della Memoria ci sta offrendo di visitare e conoscere a fondo Lubiana e le zone di confine tra Italia e Slovenia, ci permette di prendere consapevolezza di una Storia che si intreccia alla nostra e che parla di territori a noi vicini, ma che spesso è troppo poco nota. Le visite al confine tra Gorizia e Nova Gorica, al Museo di Storia Contemporanea di Lubiana e l’incontro con il vicesindaco della città al cimitero di Žale ci hanno dato l’opportunità di vedere la Storia non solo dal nostro punto di vista, ma anche da quello di quei “nemici” che altro non sono che persone come noi, che da una parte o dall’altra del Confine, in uno schieramento o nell’altro, avevano vissuto, combattuto e perso persone care allo stesso modo di coloro che noi riconosciamo come nostri eroi. Il toccante discorso del vicesindaco di Lubiana è riuscito appieno a farci rendere conto dell’importanza della pace, dell’unità, del rispetto tra i popoli, facendo prendere coscienza alle nostre generazioni di quella che è stata la storia che ha portato alla libertà di cui noi possiamo godere oggi, senza più muri e barriere ad ostacolare e dividere le popolazioni a lungo in conflitto, che ora invece, con la celebrazione di oggi, hanno rinnovato un nuovo periodo di fratellanza, unità e uguaglianza”. Liceo Aselli – Sara Brunelli e Giorgia Lollo (4Clsa), Sabina Aimi e Alessandra Padovani (4Dlic)

“Questa mattina verso le 9:00 è iniziata la nostra mattinata nella meravigliosa città di Lubiana, gioellino della Slovenia. Dopo due orette di tempo libero passate tra risate, shopping e qualche caffè (mai come quello italiano, intendiamoci!) ci siamo diretti verso il Museo di Storia Contemporanea della Slovenia dove abbiamo ripercorso le tappe più significative della storia di questo stato attraverso una presentazione e una visita libera all’interno del luogo. È stato un momento molto formativo per tutto, che ha permesso a tutti noi di capire i complessi eventi che hanno portato la Slovenia ad essere cosi com’è. Dopo una breve pausa pranzo, di corsa al Cimitero Municipale di Lubiana dove abbiamo avuto la possibilità di deporre due corone di fiori davanti al memoriale dei Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale, e successivamente, durante la passeggiata nel percorso della rimembranza abbiamo posato anche la terza, davanti al Memoriale dei caduti a causa del occupazione italiana in Slovenia. In questa tappa del pomeriggio, sono stati fondamentali per noi lo storico Federico Tenca, Ilde Bottoli, il presidente degli enti locali per la pace della provincia di Cremona Rosolino Azzali che, in un momento molto emozionante, ha stretto la mano al vicesindaco della città visitata oggi. È stato proprio in questo momento che noi ragazzi, insieme ai nostri docenti, abbiamo avuto la possibilità di riflettere su quanto la storia sia fondamentale per comprendere meglio quanto accaduto in passato e cercare di non farlo ricapitare, anche se, come dice sempre Primo Levi, se è già successo non vuol dire che non possa risuccedere. Dopo 16654 passi fatti per la bellezza di 11,8 km percorsi, siamo ritornati in hotel, morti e distrutti ma come sempre, stupiti e coinvolti”. Liceo Anguissola – Camilla Paletti 5Bbio

Continuate a seguire le tappe del Viaggio della Memoria 2024 nella sezione dedicata sui nostri portali CremonaOggi.it, CremaOggi.it e OglioPoNews.it

Da Lubiana, Cristina Coppola

© Riproduzione riservata