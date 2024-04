Suscitano l’interesse di turisti e cittadini che le osservano passeggiando nel centro storico di Cremona: sono le opere del compianto artista cremonese Mario Coppetti collocate nelle vetrine dei negozi di via Robolotti per la mostra diffusa “Un’altra primavera”, promossa dalla Fondazione Mario Coppetti in collaborazione con gli esercenti di via Robolotti.

L’esposizione è realizzata nel periodo in cui ricorre l’anniversario di morte dello scultore scomparso il 26 aprile 2018, data vicina alla Festa della Liberazione cui egli aveva sempre partecipato. Ecco perché fra i temi scelti per la mostra dal curatore Rodolfo Bona c’è proprio il valore della libertà ma anche le atrocità della guerra, con echi fino ai giorni nostri come spiega lo storico dell’arte. Al contempo emerge in altre opere di Coppetti la fiducia nell’essere umano con la sua capacità di amare.

Sono numerose le proposte artistiche promosse nel tempo dalla galleria d’arte RobolottiSei per le vetrine degli esercenti delle via, “Un’altra primavera” è un tributo alla produzione del Maestro fra bronzi, gessi patinati e terrecotte come sottolinea il restauratore Enrico Perni. La mostra resterà allestita fino al 27 aprile.

Il servizio di Federica Priori

