Controlli straordinari in centro: identificate 151 persone, denunciato 33enne irregolare

Proseguono i controlli straordinari delle forze dell’ordine nelle aree della movida cremonese. Nella serata di sabato 11 luglio, su disposizione del Questore e in attuazione di quanto stabilito dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, è stato messo in campo un servizio interforze finalizzato a prevenire reati e situazioni di degrado nei parchi e nelle piazze del centro storico, particolarmente frequentati durante i fine settimana estivi.

All’operazione hanno partecipato equipaggi della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Nel corso dei controlli sono state identificate 151 persone, di cui 107 straniere e 41 con precedenti penali o di polizia, principalmente per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

Le verifiche si sono concentrate soprattutto nelle cosiddette aree a maggior tutela, tra cui piazza Roma, piazza Stradivari, piazza della Pace e il parco Rita Levi Montalcini. Proprio in quest’ultima zona è stato rintracciato un cittadino nigeriano di 33 anni risultato irregolare sul territorio nazionale per non aver rinnovato il permesso di soggiorno. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e nei suoi confronti sarà avviata la procedura di espulsione da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

I controlli hanno interessato anche quattro esercizi pubblici situati tra via Dante e via Beltrami, con verifiche sugli avventori.

Parallelamente, lungo le principali vie di accesso alla città – via Giuseppina, viale Po e via Castelleone – Polizia Stradale e Polizia Locale hanno controllato 15 veicoli, effettuando 12 test alcolemici e contestando una sanzione per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Come già annunciato nei giorni scorsi dal Prefetto, i servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane con il coinvolgimento delle diverse forze di polizia e della Polizia Locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire episodi di criminalità diffusa, comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano.

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