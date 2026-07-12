Cremonese, ecco i 26 convocati per l’inizio della preseason 2026-2027

Sono 26 i convocati di mister Marco Giampaolo per l’inizio della preseason 2026-2027: il raduno è fissato per martedì 14 luglio al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” e sarà anticipato dalle visite mediche in programma da lunedì 13 luglio.

Martedì 14 inizieranno invece le sessioni di allenamento nel quartier generale grigiorosso che proseguiranno fino a venerdì 24, giorno della sfida amichevole con la Giana Erminio (fischio d’inizio alle ore 18).

A partire da domenica 26 luglio e fino a giovedì 6 agosto la squadra si sposterà nell’alta Val di Non per il ritiro estivo: gli allenamenti si svolgeranno presso il Campo Sportivo di Ronzone mentre l’Hotel Milano di Fondo ospiterà i grigiorossi nelle proprie strutture. In altura si giocheranno le partite con Cittadella (mercoledì 29 luglio alle ore 17), Lumezzane (sabato 1° agosto alle ore 16) e Obermais/Maia Alta (mercoledì 5 agosto alle ore 17.30).

Non saranno presenti Federico Baschirotto che prosegue nell’iter riabilitativo post infortunio e i due Nazionali Antonio Sanabria e Morten Thorsby impegnati fino a pochi giorni fa nella FIFA World Cup 2026 con Paraguay e Norvegia.

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri : Agazzi Federico, Cassin Marco, Fulignati Andrea.

: Agazzi Federico, Cassin Marco, Fulignati Andrea. Difensori : Barbieri Tommaso, Bianchetti Matteo, Cabianca Eddy, Folino Francesco, Luperto Sebastiano, Pezzella Giuseppe, Rocchetti Yuri, Sernicola Leonardo, Tosi Filippo.

: Barbieri Tommaso, Bianchetti Matteo, Cabianca Eddy, Folino Francesco, Luperto Sebastiano, Pezzella Giuseppe, Rocchetti Yuri, Sernicola Leonardo, Tosi Filippo. Centrocampisti : Berti Tommaso, Collocolo Michele, Grassi Alberto, Lickunas Adrian, Lordkipanidze Dachi, Lottici Tessadri Simone, Vandeputte Jari.

: Berti Tommaso, Collocolo Michele, Grassi Alberto, Lickunas Adrian, Lordkipanidze Dachi, Lottici Tessadri Simone, Vandeputte Jari. Attaccanti: Bonazzoli Federico, De Luca Manuel, Djuric Milan, Faye Nouroudine, Gabbiani Giacomo, Nasti Marco, Stuckler Gharabaghi David.

© Riproduzione riservata