Chiara Ferragni torna su Instagram dopo che non postava più nulla dal 30 marzo, giorno in cui i suoi figli Leone e Vittoria -dopo essere tornati dalla vacanza pasquale con lei- erano partiti per Miami con Fedez.

“Felice di essere a Venezia per l’inaugurazione della bellissima mostra “Musei delle Lacrime” dell’amico Francesco Vezzoli presso l’unico Museo Correr” scrive Ferragni a corredo di una serie di foto in abito da sera nero con spacco profondo “A cura di Donatien Grau, la mostra colloca una selezione di opere di Francesco con alcune create per questa occasione, affiancando capolavori del Museo di pittori come Cosmè Tura, Jacopo, Gentile e Giovanni Bellini, Antonello da Messina e Vittore Carpaccio. Il progetto rende omaggio anche all’architetto Carlo Scarpa e alla sua magistrale opera sul museo e nell’identità storica e artistica di Venezia”.

