“Andrea Badioni, presidente di Confcommercio della Provincia di Cremona, con le sue dichiarazioni, ha fatto una necessaria operazione verità sul diniego dell’autorizzazione per l’apertura del Grande punto vendita a Picenengo. Operazione che noi sosteniamo e a cui ci uniamo in maniera forte e decisa”, ha sostenuto Alessandro Portesani, candidato per il centrodestra alla carica di sindaco di Cremona.

“Badioni”, ha proseguito Portesani, “ha detto due grandi verità. La prima: che lo stop è solo per motivici tecnici e non politici, la giunta Galimberti-Virgilio si è disinteressata all’impatto devastante che un progetto di questa portata potrebbe avere sul commercio locale e sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini. La seconda: che le associazioni di categoria come Confcommercio chiedono ascolto, ma che da Galimberti-Virgilio non è arrivato alcun segnale di ascolto, ma solo di chiusura”.

“Come centrodestra”, ha concluso Portesani, “accogliamo l’auspicio dello stesso presidente di Confcommercio sulla progettazione condivisa con il territorio su temi fondamentali: come il consumo di suolo, la viabilità, la salvaguardia dei negozi di vicinato e il rispetto per l’ambiente già troppo deturpato da strutture faraoniche: noi, come centrodestra, saremo sempre in ascolto dei cremonesi e delle categorie che li rappresentano”.

