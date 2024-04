Presentazione pubblica, questo pomeriggio a SpazioComune, per il progetto di rifacimento dell’impianto natatorio comunale, da parte dei vertici di Forus Italia, dei progettisti e dell’amministrazione comunale che lo scorso marzo ha approvato il progetto esecutivo. Presenti l’assessore Luca Zanacchi, la Dirigente Tania Secchi, e per l’azienda spagnola, il presidente di Ignacio Triana, il direttore del settore sviluppo della società Gregorio Garcia, l’avvocato Fabrizio De Risi, l’architetto Beatriz Morales, l’architetto Benedetti di Studio28Architettura; la responsabile operativa di Forus Italia Noelia Mazaracin, e la direttrice dell’impianto di Cremona Gaia Corbani.

“Questo impianto è il biglietto da visita di Forus in Italia”, ha detto in apertura Triana, “il primo intervento di questa portata che facciamo e al quale quindi teniamo molto”.

I lavori consentiranno non solo di riqualificare gli spazi, ma anche di adeguare l’impianto alla normativa vigente oltre che intervenire in termini di efficientamento energetico, implementando fruibilità e vivibilità dell’impianto.

A spiegarlo l’assessore allo sport Luca Zanacchi: “Il progetto è stato approvato in giunta, il passaggio di oggi serve per coinvolgere la cittadinanza delle novità: la riqualifica dell’ex vasca anni 70, degli spogliatoi della vasca convertibile, riqualifica completa degli spogliatoi della vasca olimpionica e il rifacimento di hall di ingresso bar e ludoteca. Si aggiungono in parallelo i lavori in progetto del PNRR, in capo all’Amministrazione comunale di tutti gli edifici sportivi al Po come l’impianto fotovoltaico e sistemazione del tetto della vasca olimpionica per citarne alcuni.

Il cronoprogramma prevede un anno di lavori: “Forus ha stimato dei tempi di lavoro di 12 mesi suddivisi in vari step e che non pregiudicheranno mai la fruibilità dell’impianto natatorio che resterà sempre aperto.”

Lorenzo Scaratti

