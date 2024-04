33 giorni di musica, 60 concerti e più di 2000 musicisti, il Cremona International Spring Music Festival è ufficialmente partito in questa domenica e proseguirà fino al 19 giugno. Orchestre scolastiche e amatoriali nazionali ed internazionali sono protagoniste della terza edizione, che vuole promuovere scambi culturali tra scuole, orchestre, cori e attraverso gemellaggi masterclass, concerti ed esibizioni. Il tutto, ovviamente, nel segno della musica.

Oggi la sfilata di quattro bande del territorio per le vie di Cremona, con un concerto finale alle 17 davanti a Palazzo Cittanova: protagoniste Junion Band dell’Unione Comuni Oglio-Ciria, il Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi”di Ombriano, la Filarmonica Castiglionese e il Complesso Bandistico Città di Cremona.

Il festival ospiterà orchestre, ensemble e cori provenienti dall’Italia e dall’estero, ad esempio dai Paesi Bassi, dalla Francia, dagli Stati Uniti e dal Giappone. Come sempre le piazze e i cortili faranno da cornice ai numerosi concerti in programma, ma, grazie alla collaborazione con le principali istituzioni culturali del territorio, le orchestre e i cori si esibiranno anche al Ponchielli”, all’Auditorium Arvedi, nel Cortile di Palazzo Fodri, nell’Auditorium della Camera di Commercio di Cremona, in cattedrale e all’Auditorium Manenti di Crema.

© Riproduzione riservata